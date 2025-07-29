«Вампир» Краснов высказался о дальнейшем участии в «Битве экстрасенсов»

Экстрасенс Артем Краснов, известный также как «вампир Краснов», объявил об уходе из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он написал, что не будет больше обсуждать эту тему. При этом причину ухода из проекта он пояснять не стал.

Важное. Битву больше не обсуждаем. Все вопросы, комменты и обсуждения на эту тему будут удаляться. Кто не поймет — бан. Я ушел! Моего участия не будет. Спасибо за понимание, — сообщил Краснов.

Ранее сообщалось, что в отношении Артема Краснова возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. По информации журналистов, 46-летняя жительница Москвы перевела 10 тысяч рублей за консультацию владельцу Telegram-канала, связанному с вампиром.

Это не первый случай, когда «вампира» обвиняют в мошенничестве. В июне 2024 года сообщалось, что мошенник под именем Краснова предложил москвичке снять порчу, за свои услуги он попросил 20 тысяч рублей, а позже потребовал еще 100 тысяч рублей. У девушки таких денег не оказалось, и она договорилась о рассрочке.

Краснов позже заявил NEWS.ru, что обманутая мошенниками от его имени москвичка «подарила» деньги злоумышленникам по своей инициативе. По его мнению, проблему в данном случае нужно искать не в том, кто предложил ей снять порчу, а в ней самой.