Первый канал представит премьеру обновленного шоу «ДОстояние РЕспублики»

На Первом канале 5 декабря состоится премьера шоу «ДОстояние РЕспублики. 2000-е». Ведущими проекта стали Валдис Пельш и Валя Карнавал. Каждый выпуск будет посвящен определенному звездному гостю, который повлиял на музыкальную эстетику современности.

В первом из них зрители узнают секреты певца Димы Билана. Он неоднократно принимал участие в прошлых выпусках проекта «ДОстояние РЕспублики». Кроме того, все желающие традиционно выберут лучшую песню выпуска.

В ходе шоу Билан расскажет, как ему удалось добиться большого успеха к 43 годам, в том числе дважды представить Россию на Евровидении и выиграть престижный конкурс. Знаменитость поделится основами трендсеттинга и раскроет, как вышло, что в начале нулевых его фирменная майка-алкоголичка и прическа «биланка» стали культовыми.

Певец попробует научить ведущих своему фирменному прыжку и расскажет, как он проделал путь от академического музыканта до звезды больших масштабов. Пельш и Карнавал в свою очередь выяснят, как Иосиф Кобзон предрек Билану яркое будущее, как дебют певца на «Новой волне» оценил Игорь Крутой и почему Григорий Лепс говорит, что вырос на песнях этого артиста.

Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили, что премьера 10-го сезона шоу «Три аккорда» с народной артисткой России Ларисой Долиной перенесена на 2026 год. Стартовый выпуск ожидали 7 декабря.