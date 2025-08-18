Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 13:11

По делу иноагента Лазаревой планируют допросить двух свидетелей

РИА Новости: обвинение хочет допросить двух свидетелей по делу Лазаревой

Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Сторона обвинения намерена допросить двух свидетелей по делу телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Леонида Соловьева. По его словам, прокурор огласил обвинительный вердикт в понедельник, 18 августа. При этом сама Лазарева вину не признает.

На следующем заседании запланирован допрос свидетелей, в деле два свидетеля со стороны обвинения, — сказал Соловьев.

Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии. Она проходит по делу об оправдании терроризма. Кроме того, ведущей запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов на срок в четыре года.

Ранее появилась информация, что у блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут конфисковать квартиру в Москве. Речь идет о двухкомнатной квартире в Северном Тушино площадью 64 квадратных метра. На жилье Варламова могли наложить арест после того, как его приговорили к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ.

Татьяна Лазарева
суды
обвинения
иноагенты
адвокаты
допросы
