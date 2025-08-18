В Роспотребнадзоре рассказали о чудо-ягоде, замедляющей старание

Голубика помогает сохранить здоровье, укрепить иммунитет и замедлить старение, сообщили «МК в Питере» в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга. Исследования показывают, что у тех, кто ест эту ягоду несколько раз в неделю, вероятность инфаркта значительно ниже.

Специалисты отмечают, что основная ценность голубики заключается в ее составе. Эта ягода насыщена антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и способствуют замедлению процессов старения. Исследования показали, что регулярное потребление голубики положительно сказывается на работе мозга: улучшается память, внимание и координация движений.

