18 августа 2025 в 12:54

В Роспотребнадзоре рассказали о чудо-ягоде, замедляющей старание

Роспотребнадзор назвал голубику ягодой, способной замедлить старение

Голубика помогает сохранить здоровье, укрепить иммунитет и замедлить старение, сообщили «МК в Питере» в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга. Исследования показывают, что у тех, кто ест эту ягоду несколько раз в неделю, вероятность инфаркта значительно ниже.

Специалисты отмечают, что основная ценность голубики заключается в ее составе. Эта ягода насыщена антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и способствуют замедлению процессов старения. Исследования показали, что регулярное потребление голубики положительно сказывается на работе мозга: улучшается память, внимание и координация движений.

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов ранее заявил, что для взрослого человека безопасная суточная доза меда составляет одну-две столовые ложки (15–30 г). Он также перечислил наиболее полезные сорта, включая мануку, лавандовый, гречишный и тимьяновый мед.

