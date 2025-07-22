Беру творог и голубику — выпекаю вкуснейшие ватрушки на завтрак или к чаю

Беру творог и голубику — выпекаю вкуснейшие ватрушки на завтрак или к чаю

Пышные ватрушки с нежной творожной начинкой и спелой голубикой — идеальный завтрак или десерт к чаю. Легкие, ароматные и полезные, они готовятся без сахара, но получаются очень вкусными и аппетитными.

Ингредиенты:

творог — 400 г;

рисовая мука — 4 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

сахарозаменитель — по вкусу;

мягкий творог — 200 г;

голубика — по вкусу.

Приготовление:

Смешать творог, белки, рисовую муку и сахарозаменитель. Сформировать шарики и выложить их на противень. С помощью стакана сделать углубления в центре. Смешать мягкий творог с желтком и выложить начинку в каждую заготовку. Добавить сверху голубику. Выпекать 15 минут при 180 °C. Подавать остывшими.

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