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22 июля 2025 в 11:07

Беру творог и голубику — выпекаю вкуснейшие ватрушки на завтрак или к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышные ватрушки с нежной творожной начинкой и спелой голубикой — идеальный завтрак или десерт к чаю. Легкие, ароматные и полезные, они готовятся без сахара, но получаются очень вкусными и аппетитными.

Ингредиенты:

  • творог — 400 г;
  • рисовая мука — 4 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахарозаменитель — по вкусу;
  • мягкий творог — 200 г;
  • голубика — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешать творог, белки, рисовую муку и сахарозаменитель.
  2. Сформировать шарики и выложить их на противень.
  3. С помощью стакана сделать углубления в центре.
  4. Смешать мягкий творог с желтком и выложить начинку в каждую заготовку. Добавить сверху голубику.
  5. Выпекать 15 минут при 180 °C. Подавать остывшими.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рецепты
выпечка
творог
голубика
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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