Беру творог и голубику — выпекаю вкуснейшие ватрушки на завтрак или к чаю

Пышные ватрушки с нежной творожной начинкой и спелой голубикой — идеальный завтрак или десерт к чаю. Легкие, ароматные и полезные, они готовятся без сахара, но получаются очень вкусными и аппетитными.
Ингредиенты:
- творог — 400 г;
- рисовая мука — 4 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- сахарозаменитель — по вкусу;
- мягкий творог — 200 г;
- голубика — по вкусу.
Приготовление:
- Смешать творог, белки, рисовую муку и сахарозаменитель.
- Сформировать шарики и выложить их на противень.
- С помощью стакана сделать углубления в центре.
- Смешать мягкий творог с желтком и выложить начинку в каждую заготовку. Добавить сверху голубику.
- Выпекать 15 минут при 180 °C. Подавать остывшими.
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