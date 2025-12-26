Готовлю сырный венок с вишней: начинка из бри и ягод в слоеном тесте — быстро запекается и радует гостей к Новому году

Гениальность этой выпечки — в смелом сочетании. Сливочный, с легкой грибной нотой сыр встречается с яркой, кислой вишней, которую подчеркивает пикантный розмарин. Слоеное тесто выступает идеальным посредником: его нейтральная, маслянистая хрусткость объединяет эти два мира, создавая сложный и безумно интересный вкус в каждом кусочке.

Для начинки: свежую или замороженную вишню (150 г) без косточек выкладываю в сотейник, добавляю сахар (2 ст. л.) и прогреваю на среднем огне до выделения сока. Крахмал (2 ст. л.) развожу в 2-3 ст. л. холодной воды. Вливаю крахмальную смесь в вишню, постоянно помешивая, и томлю 2-3 минуты, пока соус не загустеет. Снимаю с огня, добавляю щепотку сушеного розмарина, перемешиваю и даю полностью остыть. Сыр камамбер или бри нарезаю небольшими дольками.

Слоеное тесто (1 лист) раскатываю в прямоугольник. Разрезаю его сначала на 3-4 больших квадрата, а затем каждый квадрат — по диагонали, чтобы получилось 6-8 треугольников.

На противень, застеленный пергаментом, выкладываю треугольники по кругу, формируя будущий венок. Основания треугольников должны находиться с внешней стороны круга и слегка перекрывать друг друга, а острые концы — смотреть в центр.

На широкую часть каждого треугольника выкладываю ложку остывшей вишневой начинки и кусочек сыра. Накрываю начинку острым концом треугольника и слегка прижимаю.

Взбиваю желток с ложкой воды и смазываю им всю поверхность венка для золотистой корочки. Выпекаю в разогретой до 180°C духовке 20-25 минут, пока тесто не поднимется и не станет золотисто-коричневым. Даю немного остыть на противне, затем аккуратно перекладываю на блюдо.

