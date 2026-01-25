Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 12:28

Нож как новенький за 5 минут: как заточить лезвие с помощью обычной газеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Старая газета — неожиданное, но рабочее решение старой кухонной проблемы. Этот простой метод из прошлого поможет быстро вернуть лезвию ножа остроту без лишних затрат и специального оборудования. Секрет в том, что газетная бумага содержит мелкие абразивные частицы, которые действуют как мягкая наждачка.

Чтобы заточить нож, сложите 8–10 листов газеты в плотный прямоугольник. Положите его на ровную поверхность и держите нож под небольшим углом, как при работе с точильным камнем. Плавно проводите лезвием по газете от основания к кончику — сделайте 15–20 движений для одной стороны, затем столько же — для другой.

Важно сохранять одинаковый угол наклона на протяжении всей процедуры. После этого проверьте остроту: попробуйте нарезать продукт или провести лезвием по бумаге. Газетная заточка не заменит профессиональную обработку, но отлично справится как временное решение. Метод особенно выручит на даче или в походных условиях, позволяя поддерживать нож в рабочем состоянии между серьезными заточками.

Ранее сообщалось, что зимой проще всего устроить цветущий уголок прямо на окне. Способ удивляет тем, что требует минимум усилий: посеяли в декабре — а к весне уже наслаждаетесь живыми бутонами. К тому же растения, выросшие у вас дома, всегда крепче и быстрее приживаются.

