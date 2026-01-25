Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 14:05

«Головная боль»: Песков предрек Канаде большие трудности

Песков заявил, что Канаду ждет большая головная боль из-за ссоры с Трампом

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Власти Канады ждет головная боль из-за возникших разногласий с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Он добавил, что это произойдет с большой долей вероятности.

Не знаю, насколько это болезненно для Канады, но то, что, скажем так, канадцев впереди ожидает большая головная боль, могу предположить с большой долей вероятности, — сказал Песков.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты немедленно введут 100-процентные таможенные пошлины на весь импорт канадских товаров, если Оттава подпишет торговое соглашение с Китаем. Глава Белого дома обвинил премьер-министра Канады Марка Карни в намерении превратить государство в своего рода «порт выгрузки» для товаров из Китайской Народной Республики.

Также Трамп сообщил о позиции Канады по проекту системы противоракетной обороны «Золотой купол» над Гренландией. Он заявил, что канадские власти выступили против этого строительства. По словам американского президента, страна выбрала вместо этого сотрудничество с Китаем, который, как он выразился, «съест их» в течение одного года.

