Суп как надо: три простых способа загустить бульон, если переборщили с водой

Бывает так, что суп получается слишком жидким — и настроение сразу не то. Но не стоит расстраиваться и выливать блюдо: исправить консистенцию можно быстро и без потерь во вкусе. На любой кухне найдутся продукты, которые справятся с задачей загущения. Главное — соблюдать пропорции и аккуратно вводить добавку, чтобы не переусердствовать.

Если решили использовать муку, возьмите две столовые ложки на каждые 200 г жидкости. Сначала разведите муку в небольшом количестве холодной воды до однородной массы без комочков, а потом тонкой струйкой влейте в кипящий суп, постоянно помешивая.

Картофель — еще один надежный вариант: одну‑две картофелины натрите на мелкой терке и добавьте в суп за 10–15 минут до готовности. Он сделает консистенцию насыщеннее, не меняя вкуса. Для прозрачных бульонов подойдет крахмал: столовая ложка на 200 г жидкости. Разведите его в холодной воде, тщательно перемешайте, затем медленно влейте в суп при помешивании. После добавления доведите до кипения и проварите 2-3 минуты.

