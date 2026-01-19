Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 15:07

Омлет как в ресторане без лишних усилий: простой секрет пышной текстуры, который вас удивит

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мечтаете о нежном омлете, который буквально тает во рту? Часто домашний вариант получается плотным и невзрачным, хотя ингредиенты те же, что и в ресторане. Все дело в одном неочевидном нюансе, который кардинально меняет результат. Забудьте про долгие взбивания миксером — именно они лишают блюдо воздушности.

Чтобы омлет стал по‑настоящему пышным, взбивайте яйца с молоком вручную — венчиком или даже обычной вилкой. Движения должны быть легкими, недолгими (20–30 секунд), без стремления добиться идеальной однородности. Ваша цель — насытить смесь пузырьками воздуха, а не превратить ее в гладкую массу. Как только появились пузырьки, сразу выливайте смесь на хорошо разогретую сковороду с маслом.

Готовьте на среднем огне, не накрывая крышкой в первые минуты. Сковорода с толстым дном поможет равномерно распределить тепло и сохранить воздушную структуру. Главное — не переусердствовать: умеренность в взбивании и оперативность в действиях дадут тот самый эффект «облака», которого так не хватает домашним омлетам.

Ранее сообщалось: если надоело готовить гречку скучно и однообразно, попробуйте этот удивительный рецепт — получится невероятно сочно, ароматно и сытно! Такое блюдо легко станет любимым ужином для всей семьи: оно и вкусное, и полезное, и готовится без лишних сложностей. А еще радует глаз — яркая смесь овощей с золотистой гречкой смотрится очень аппетитно.

Проверено редакцией
Читайте также
Эти бутерброды хоть куда: намазка-выручалочка из яиц — делаем за 5 минут, а сметают со стола первыми
Общество
Эти бутерброды хоть куда: намазка-выручалочка из яиц — делаем за 5 минут, а сметают со стола первыми
Никаких пирожков! Готовлю заливной пирог с картошкой — картошка, лук и простое тесто на майонезе
Общество
Никаких пирожков! Готовлю заливной пирог с картошкой — картошка, лук и простое тесто на майонезе
Вот это аромат: рецепт компота на Крещение — с фруктами и ягодами
Семья и жизнь
Вот это аромат: рецепт компота на Крещение — с фруктами и ягодами
Форель на Крещение: как приготовить красную рыбу в духовке правильно
Семья и жизнь
Форель на Крещение: как приготовить красную рыбу в духовке правильно
Назван топ-3 самых подешевевших продуктов
Общество
Назван топ-3 самых подешевевших продуктов
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Саратова получал доступ к Госуслугам с помощью купленных сим-карт
России пришлось менять сельхозпланы после «гречневого перегрева»
Особняк одного нефтяного магната в Барвихе хотят снести
Воробьев рассказал о подмосковной программе поддержки участников СВО
Мелкие дожди и потепление до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026‑2027 годы
Капитан «Адмирала» забил гол в свои ворота
Названы топ-7 пророчеств Ванги и Нострадамуса, которые уже начали сбываться
В России выпустят монету в честь 200-летия Салтыкова-Щедрина
Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии
Еврокомиссия призвала США к сдержанности в ответ на угрозы Трампа
Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Дмитриев высмеял жесткие заявления Минфина ФРГ по вопросу Гренландии
В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке
Глава ФИФА призвал наказать сборную Сенегала за выходку во время матча
Глюкоза потребовала деньги с музыкального лейбла Illuminati
Названы лучшие виды физической активности для омоложения мозга
Macan окунулся в прорубь вместе с сослуживцами и попал на видео
Колумбийские наемники ВСУ взбунтовались в первый же день на фронте
В Пекине отвергли тезис о «китайской угрозе» Гренландии
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.