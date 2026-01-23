Вместо борща — кастрюля густого супа «Мерджимек». Чечевица и томатная паста — и через полчаса согревающий обед для всей семьи готов

Вместо обычного бульона — кастрюля густого супа «Мерджимек». Чечевица, лук и томатная паста — и через полчаса согревающий обед для всей семьи. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого и сытного ужина в будний день. Получается обалденная вкуснятина: бархатистый, густой и невероятно ароматный суп с насыщенным вкусом копчёной паприки и нежной текстурой красной чечевицы, которая полностью разваривается.

Для приготовления вам понадобится: 1,5 стакана красной чечевицы, 1 крупная луковица, 1 морковь, 2 ст.л. томатной пасты, 1 ч.л. молотой паприки (лучше копчёной), 1 л овощного или куриного бульона, соль, перец, растительное масло, лимон и свежая мята для подачи. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте томатную пасту и паприку, обжаривайте ещё минуту. Засыпьте промытую чечевицу, залейте бульоном. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 20-25 минут до полного размягчения чечевицы. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте, сбрызнув лимонным соком и посыпав свежей мятой, с долькой лимона.

