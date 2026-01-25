Наступление ВС РФ на Харьков 25 января: гибель трех групп, что у Волчанска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 25 января 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в воскресенье, 25 января: обстановка на фронте сегодня

«Пару дней назад мы рассказали о деталях продвижения подразделений группировки войск „Север“ на отрезке Графское — Симиновка и перспективах продолжения наступления на Ольховатку и Приколотное, что в итоге может позволить взять под контроль Белоколодезский выступ в Харьковской области. В этом случае прорыв осуществляется на левобережье реки Северский Донец. Но буквально утром стало известно, что подвижки имеются и на правобережье Северского Донца, а именно от Старицы к Избицкому», — пишет «Военная хроника».

По словам авторов канала, это говорит о начале более активных действий на северо-восточном фронте Харьковского направления со стороны Волчанского плацдарма.

«Это заставит противника вводить дополнительные резервы в состав смешанной группировки на отрезке Липцы — Веселое — Терновая — Рубежное. Во-вторых, намечается перспектива прорыва непосредственно в Рубежное. Для этого российским подразделениям предстоит занять Избицкое, форсировать узкое русло реки Старицы и занять высоты 195 м и 201 м в заказнике „Великий лес“, который сейчас контролируют формирования 127-й и 72-й бригад ВСУ. В долгосрочной перспективе можно говорить о наступательных действиях в направлении н. п. Старый Салтов, для чего потребуются существенные резервы и мощнейшая FPV- и артиллерийская поддержка, поскольку всего в 30 км расположен главный логистический хаб противника — Харьков. Напомним, что именно это направление сегодня активно насыщается войсковыми средствами ПВО ВСУ, включая комплексы Raven, ЗРК Patriot PAC-3, мобильные группы ПВО», — добавила «Военная хроника».

«Северный ветер» передает, что ВС РФ продолжают продвижение практически на всех участках фронта в Харьковской области.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Российская авиация точечно отработала по тыловым районам ВСУ. Не прекращают работу расчеты „Гераней“, тяжелая реактивная артиллерия и „Солнцепеки“. Противник оказывает ожесточенное сопротивление в обороне. Возле Старицы „Воины Севера“ развивают успех, продвигаясь в прилегающих лесополосах. Общее продвижение на двух участках составило до 250 м. В лесном массиве возле Симиновки наши штурмовики заняли три опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м», — отметили авторы канала.

По их информации, в Волчанских Хуторах «Солнцепеки» ВС РФ отработали по позициям ВСУ в прилегающих лесопосадках.

«Штурмовые группы „северян“ продвинулись в юго-восточном направлении на 200 м. В районе Хатнего наши бойцы, сломив сопротивление противника, продвинулись на семи участках по лесопосадкам. Украинское командование продолжает заводить личный состав на разбитые в результате наших авиаударов позиции. Таким образом, за сутки уничтожены три боевые группы противника, прибывшие на непригодные для ведения обороны блиндажи. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Расчеты FPV ГВ „Север“ продолжали уничтожать транспорт ВСУ на маршрутах снабжения в районе Липцев», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ сегодня заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области.

«Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены склады боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Березовка, Нечволодовка, Петровка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

