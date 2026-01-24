Убийство медиков и адская мясорубка: новости СВО к вечеру 24 января

ВСУ убили медиков Алешковской больницы, Запорожское направление превратилось в адскую мясорубку, а Зеленский побежал к Трампу после ударов ВС России. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Безжалостный удар по медикам

ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи Алешковской больницы на въезде в Голую Пристань Херсонской области. Медики спешили к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью беспилотников. К сожалению, все трое сотрудников больницы скончались от травм на месте. Губернатор региона Владимир Сальдо назвал произошедшее преступлением против человечности.

«Иначе как убийством мирных людей, занимавшихся тем, что спасали жизни и заботились о здоровье больных на самом опасном участке, это назвать нельзя. Это очередное военное преступление боевиков киевского режима и преступление против человечности», — написал он.

На трагедию уже отреагировали в Госдуме: член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ ответят по всей строгости. По его словам, в произошедшей трагедии очевиден факт военного преступления.

«То, что ВСУ совершили военное преступление при атаке машины скорой помощи, это совершенно однозначно. Все подобные случаи не останутся без ответа. Но все эти материалы должны быть тщательно централизованы: этим занимаются Общественная палата РФ, Следственный комитет и другие специальные структуры. Совершившие это преступление либо попадут под суд, либо не доживут до него. В любом случае ВСУ придется отвечать по всей строгости военного времени», — заявил Колесник.

Он также подчеркнул, что у погибших не было возможности выбраться из машины во время удара украинского БПЛА. По его словам, они не могли быть к этому подготовлены: «Бойцы могут покинуть автомобиль до того, как по ним будет нанесен удар: они владеют навыками, а врачи обучены для спасения людей».

Другие обстоятельства чудовищной трагедии пока неизвестны.

Адская мясорубка в Запорожье

На Запорожском направлении командование ВСУ задействовало 110-ю отдельную механизированную бригаду, потери которой, по данным источника в российских силовых структурах, достигают целых взводов. По его словам, этот участок фронта превратился в настоящую адскую мясорубку.

«На Запорожском направлении, которое превратилось в адскую мясорубку, украинское командование бросило в бой 110-ю отдельную механизированную бригаду, чьи потери уже исчисляются целыми взводами», — отметил источник.

Он также обратил внимание на то, что бригада состоит из измотанных и деморализованных людей. Командование ВСУ бросает их под огонь российских войск, чтобы удержать стратегически важные рубежи, пояснил источник.

«Сейчас бригаде противостоит неудержимый стальной кулак российских группировок „Днепр“ и „Восток“, методично выжигающий одну позицию за другой», — подчеркнул он.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. Симиновка под Харьковом и Новопавловка в ДНР были взяты под российский контроль подразделениями группировок войск «Север» и «Центр» соответственно, а «Восток» и «Днепр» освободили Прилуки и Павловку в Запорожской области.

Киев трещит по швам

Украина вынуждена уступить России, потому что она оказалась на грани оперативного прорыва фронта российскими войсками, считает австрийский политолог Герхард Манготт. По его мнению, у Киева нет пространства для маневра.

«Для Украины неизбежны три вещи — территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и прекращение размещения внешних войск на украинской территории. Я не вижу места для маневра у украинского руководства», — пояснил политолог.

Британский политолог Марк Галеотти уверен, что с большой долей вероятности президент Украины Владимир Зеленский откажется уступать территории в пользу России. Последние детали урегулирования украинского конфликта будет очень сложно согласовать, считает он.

«Нет никаких признаков того, что Зеленский может или пойдет на такую масштабную уступку русским, даже если американцы будут настаивать на этом. Вот в чем проблема», — считает Галеотти.

Вместо этого украинский лидер вновь обратился к американскому коллеге Дональду Трампу. Это произошло после удара ВС России по объектам ВПК. Он попросил у американского лидера ускорить поставки систем противовоздушной обороны.

В российском оборонном ведомстве сообщили: ВС РФ в ночь на 24 января нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки Киева. По данным ведомства, цели были достигнуты.

Немногим позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что почти шесть тысяч жилых зданий вновь остались без тепла. Большинство из этих домов уже дважды подключали или пытались восстановить подачу тепла — 9 и 20 января. Причину Кличко раскрывать не стал, сроки восстановления теплоснабжения неизвестны. Вице-премьер Украины Алексей Кулеба в свою очередь рассказал, что без электричества в Киеве и Чернигове остались более 1,2 млн потребителей. По данным министра развития общин и территорий, в украинской столице отключения затронули свыше 800 тыс. абонентов, в городе на севере — более 400 тыс.

