Наступление ВС РФ на Харьков 24 января: риск котла, ситуация в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 24 января 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в субботу, 24 января: обстановка на фронте сегодня

«Волчанск. Обстановка заметно накалилась. МО РФ сообщило об освобождении н. п. Симоновка. Это селение небольшое, но важное для нас в тактическом плане: оно расположено недалеко от Печенежского водохранилища, рядом с н. п. Лиман. Рядом проходит дорога, и в 5–7 км расположена ж/д станция Гарбузовка. В том районе — густой сосновый лес. В этих местах со времен СССР располагались воинские части, остались добротные казармы, полигон, фортификации, стрельбища. С первых дней СВО там проходили подготовку подразделения ВСУ и иностранных наемников, прибывшие из-под Чугуева. Эта развитая тыловая база вплотную примыкает к ЛБС», — отметил военный эксперт Геннадий Алехин.

По его словам, интенсивные бои идут в Графском и теперь в селе Дегтярное, на границе Харьковской и Белгородской областей.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Цель ВС РФ — „срезать“ выступ границы в районе Дегтярного, а на Волчанском участке противник рискует оказаться в котле. Поэтому Волчанский участок теперь ключевой, не менее важный, чем Купянский. Купянск. Бои продолжаются на левом берегу реки Оскол. Противник прижат в районе Купянск-Узловой, и мы продолжаем двигаться к Изюмскому району, через Боровую. На правом берегу Оскола противник пытается контратаковать. Несмотря на морозы и сложный рельеф местности, идет наше интенсивное продвижение. Одна и самых приоритетных целей — огневые позиции и пути перемещения РСЗО противника. Наши разведчики фиксируют вылеты ракет из комплексов „Нептун“, „Хаймерс“, которые продолжают бить по Белгородской области из различных районов Харьковской области. Удары наносятся не только с окрестностей Харькова; установки „Хаймерс“ были обнаружены и в районе Чугуева. Харьков. Ночью раздались не менее 15 взрывов. Мы продолжаем бить по цехам предприятий, которые полностью заточены под нужны украинской армии. Липцы, Слатино, Казачья Лопань, Золочев. Противник строит оборонительные сооружения вдоль ж/д ветки Москва — Белгород — Харьков», — добавил Алехин.

Минобороны РФ сегодня заявило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» завершено освобождение населенного пункта Старица Харьковской области.

«Нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Охримовка Харьковской области. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Василевка, Березовка, Нечволодовка, Ковалевка, Кутьковка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

Военкор Александр Коц обратил внимание, что Старица — село в Чугуевском районе Харьковской области с населением около 680 человек.

«Расположено на одноименной реке в километре от места ее впадения в Северский Донец в 3 километрах от Прилипки, об освобождении которой Минобороны заявляло 23 декабря 2025-го. Группировка „Север“ продолжает расширять плацдарм в окрестностях Волчанска и теперь закрепилась на западном берегу Северского Донца. Из Старицы можно наступать на юг — на Рубежное и Старый Салтов, чтобы лишить противника переправ через реку. Это создаст предпосылки для выхода на Чугуев и к восточным пригородам Харькова», — добавил он.

