24 января 2026 в 10:57

Удары по Украине сегодня, 24 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Вооруженные силы России сегодня ночью, 24 января, нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 24 января

Российские военные в ночь на 24 января нанесли комбинированный удар по энергетике и военным объектам на территории Украины, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«По предварительным данным, цели в Киеве были поражены двумя гиперзвуковыми ракетами „Циркон“, шестью баллистическими ракетами „Искандер-М“. Под удар попали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. В области атакованы подстанции, через которые Киев получает электроэнергию от АЭС. Украинские СМИ публикуют кадры поврежденной кондитерской фабрики Roshen. Цели в Харькове атаковали 25 „Гераней“. Основной целью стала электрическая подстанция „Лосевое“ 330 кВ, расположенная в промзоне. В Житомирской области ракетным ударом поражены склады с техникой инженерной воинской части», — отметил он.

По данным Царева, в Днепропетровской области в районе города Самара (ранее — Новомосковск) нанесен ракетный удар по полигону ВСУ.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Фото: Константин Морозов/РИА Новости

«Чернигов обесточен. В районе города Прилуки двумя ракетами „Искандер-К“ поражены цели вблизи аэродрома. Сообщается о взрывах со стороны военного городка, а также о попадании по нефтебазе рядом с бывшим заводом „ЖивМаш“», — заявил военный блогер.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ударах в ночь на 24 января были задействованы баллистические ракеты «Искандер-М», крылатые ракеты Х-22/Х-32, Х-59/69 и «Искандер-К», аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон».

«Ключевая цель всей атаки — подстанция „Киев“ 750 кВ в Киевской области. По объекту было нанесено концентрированное поражение: до пяти „Искандеров-М“, не менее четырех Х-22/32 и две ракеты „Циркон“», — указал он в авторском Telegram-канале.

По прогнозу Лебедева, в ближайшие дни следует ожидать продолжения волновых атак БПЛА по военным и энергетическим объектам на Украине.

«Ключевым направлением давления остается Киевская агломерация, где с высокой вероятностью прогнозируется удар по Трипольской ТЭЦ как по одному из последних устойчивых элементов энергоснабжения центрального региона. Параллельно ожидаются удары по подстанциям 750 кВ и 330 кВ на западе Украины», — заключил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мария Баранова
