Разрушительный ураган и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать

В выходные дни в Москву придет гребень сибирского антициклона, который принесет морозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе 24 и 25 января, ждать ли разрушительных ураганов и холода до -9 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

По словам Михаила Леуса, начиная с 23 января в Москву придет очередная волна похолодания.

«В субботу морозы окрепнут в ночные часы до -18 градусов, и, возможно, январю наконец-то удастся побить морозный рекорд 24 декабря, который пока является лидером холодного списка нынешней зимы. В послеполуденные часы столбики термометров будут колебаться в пределах от -11 до -13 градусов. Еще холоднее будет в воскресенье — от -18 до -20 градусов. В послеполуденные часы — от -13 до -15 градусов. Таким образом, отрицательная температурная аномалия вновь будет расти и к середине третьей декады января его средняя месячная температура опустится до -7,3 градуса. Воскресенье будет самым холодным днем четвертой холодной волны за этот месяц, после чего температура до конца месяца будет постепенно повышаться», — отметил синоптик.

По данным метеосервисов, в субботу, 24 января, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах от -12 до -20 градусов, при этом самые низкие значения прогнозируются в утренние часы. Днем столбики термометров будут показывать около -16 градусов. Из-за высокой влажности, которая в ночное время может достигать 100%, и слабого ветра мороз будет ощущаться значительно сильнее. Атмосферное давление будет стабильно высоким, около 758–759 миллиметров ртутного столба. Погода в течение дня изменится с пасмурной утром на малооблачную и ясную к вечеру, осадков не ожидается.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воскресенье, 25 января, ожидается еще более морозным. Прогнозируется, что в ночные и утренние часы температура воздуха опустится до -24 градусов. Днем ожидается от -14 до -18 градусов. Атмосферное давление останется высоким, но начнет незначительно снижаться. Небо будет ясным или малооблачным, осадки также не прогнозируются.

Таким образом, в российской столице в выходные разрушительных ураганов не ожидается, но прогнозируется холод до -9 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

По информации метеоцентров, в Санкт-Петербурге в субботу, 24 января, температура воздуха днем составит около -15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -19 градусов. Без осадков и с ясным небом холод будет ощущаться особенно сильно. Осадков в течение суток не прогнозируется.

В воскресенье, 25 января, в регионе будут похожие погодные условия. Днем ожидается от -14 до -17 градусов, ночью — до -18 градусов. Ветер слабый, юго-восточный. Атмосферное давление будет стабильно высоким, что характерно для морозной антициклональной погоды.

Синоптики отмечают, что такие температуры значительно ниже климатической нормы для конца января.

