Совет мира: что за организация, цель создания, кто вошел, реакция Кремля

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира и разослал мировым лидерам предложения о членстве. Что об этом известно, какая цель организации, войдет ли Россия в ее состав?

Зачем Трамп создал Совет мира

Дональд Трамп 16 января объявил о формировании Совета мира. Его создание является частью мирного плана по прекращению конфликта в секторе Газа между Израилем и Палестиной.

По данным Axios, Совет мира не будет ограничиваться конфликтом в секторе Газа. Газета Financial Times со ссылкой на устав организации сообщила, что орган может быть «использован как соперник ООН».

«Совет мира — это международная организация, которая стремится способствовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать устойчивый мир в районах, затронутых или находящихся под угрозой конфликта», — говорится в документе.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru предположил, что Трамп решил создать Совет мира, так как понял, что не в состоянии самостоятельно урегулировать глобальные конфликты.

«Можно высказывать определенный осторожный оптимизм по поводу будущего этой структуры. В первый год президентства Трамп пытался все решать в одиночку, кавалерийскими наскоками, и в секторе Газа, и на Украине, и это у него не получалось. Теперь он переходит к новому этапу, пытаясь заручиться поддержкой других стран. Наверное, у этого несколько больше перспектив», — заявил эксперт.

Какие страны позвали в Совет мира

Совет мира планирует возглавить Трамп. В состав руководства организации войдут представитель президента США Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, зять Трампа инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Аджай Банга.

Приглашение в Совет мира получили Россия, Белоруссия, Китай, Япония, Бразилия, Венгрия, Индия, Турция, Катар, Германия, Польша и другие страны.

Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok

Согласием уже ответили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Отказаться от участия в организации планирует президент Франции Эммануэль Макрон.

По информации Bloomberg, каждое государство-участник будет состоять в совете не более трех лет. Однако те, кто внесет вступительный взнос в размере $1 млрд и более, обеспечат себе постоянное членство.

Как в Кремле отреагировали на приглашение РФ в Совет мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о присоединении России к Совету мира на настоящий момент рано, поскольку у Москвы есть ряд вопросов.

«Так говорить преждевременно. Во-первых, мы пока не знаем всех деталей этой инициативы по этому совету. Касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов, и мы надеемся получить ответы в ходе контактов с американцами», — отметил он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ планирует контакты с США, чтобы прояснить детали предложения по Совету мира. При этом дипломат отметил, что российская сторона намерена применять все доступные средства для урегулирования проблемы палестинцев.

