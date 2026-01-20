Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 12:51

В Кремле призвали не спешить с выводами об участии России в Совете мира

Песков назвал преждевременными разговоры об участии России в Совете мира по Газе

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Говорить о присоединении России к международному Совету мира по сектору Газа пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что в этом контексте у Москвы сохраняются вопросы, на которые она хочет получить ответы, передает ТАСС.

Так говорить преждевременно. Во-первых, мы пока не знаем всех деталей этой инициативы по этому совету. Касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов, и мы надеемся получить ответы в ходе контактов с американцами, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение присоединиться к международному Совету мира по Газе. Он отметил, что Москва изучает детали и рассчитывает на контакты с США для уточнения всех обстоятельств.

Как позже отметил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, необходимо внимательно изучить предложение США по данному органу. Он обратил внимание на то, что Совет будет решать задачи, связанные не только с сектором Газа, но и другими международными конфликтами.

Россия
Дмитрий Песков
сектор Газа
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт сравнил подготовку к зиме у китайских и японских машин
«К чему придем?»: Володин осудил похищение президента суверенной страны
Лавров высказался о членстве Армении в ЕС и в ЕАЭС
Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.