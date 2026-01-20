В Кремле призвали не спешить с выводами об участии России в Совете мира

Говорить о присоединении России к международному Совету мира по сектору Газа пока рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что в этом контексте у Москвы сохраняются вопросы, на которые она хочет получить ответы, передает ТАСС.

Так говорить преждевременно. Во-первых, мы пока не знаем всех деталей этой инициативы по этому совету. Касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте. Пока здесь очень много вопросов, и мы надеемся получить ответы в ходе контактов с американцами, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение присоединиться к международному Совету мира по Газе. Он отметил, что Москва изучает детали и рассчитывает на контакты с США для уточнения всех обстоятельств.

Как позже отметил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, необходимо внимательно изучить предложение США по данному органу. Он обратил внимание на то, что Совет будет решать задачи, связанные не только с сектором Газа, но и другими международными конфликтами.