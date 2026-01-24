Волчанск, Гришино, Орехов: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 января

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 24 января? Что происходит у Александровки, Волчанска, Гришино, Гуляйполя, Доброполья, Закотного, Константиновки, Красного Лимана, Никифоровки, Нового Шахово, Озерного, Павловки, Резниковки, Степановки, Святогорска, Торецкого, Теткино, Харькова и Яровой?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Гуляйпольском направлении ВС РФ расширяют зону контроля вокруг Гуляйполя, ведут бои у Дорожнянки, продвигаются к Зализничному. Также, по информации военкоров, в районе Орехова идут бои у Новоданиловки.

«На Красноармейском направлении не стихают бои в Гришино. На Добропольском направлении сообщается о продвижении в районе Ивановки и Нового Шахово. ВС РФ продолжают атаковать Торецкое и Павловку. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются к югу Степановки, оказывают давление на противника в районе Ильиновки. В Константиновке войска РФ продвигаются в районе железнодорожного вокзала. На Краснолиманском направлении продолжается наступление войск РФ на рубеже Коровий Яр — Александровка — Сосновое. Идут бои в лесной зоне западнее Яровой, а также в восточной части Святогорска. Есть продвижение в районе Ставков и Дробышево. На Северском участке идут бои южнее Озерного и Закотного, а также у Резниковки и Никифоровки», — говорится в сообщении канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Два майора»

На Харьковском направлении освобожден населенный пункт Симиновка южнее Волчанска, в плен взяты четыре военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Группировка войск „Север“ продолжает теснить противника в Глуховском и Сумском районах, противник перебрасывает резервы. На Теткинском и Глушковском участках — взаимные обстрелы», — отметили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», на Славянском направлении ВС РФ продолжают наступление и взятие в полукольцо Красного Лимана.

«На подступах к южной стороне города идут бои в районе лесхоза. В районе Ставков освободили южную часть поселка и выбили врага из населенного пункта Яровая», — сообщили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

