Наступление на Харьков 23 января: взяли Симоновку и сожгли «брата» HIMARS

Армия России продвинулась в Харьковской области. Что сказали в Минобороны РФ 23 января, где идет наступление, что в Купянске, какая судьба ждет Украину?

Где ВС РФ продвигаются в Харьковской области 23 января

23 января Минобороны РФ объявило об освобождении поселка Симоновка (Симиновка) к югу от Волчанска. Силы группировки войск «Север» заняли населенный пункт за несколько дней, продолжая наступление на Харьковском направлении.

«Операторы FPV-дронов перерезали логистику и уничтожили огневые средства формирований ВСУ. Удары наносились по путям снабжения и закрытым огневым позициям противника. Перед началом штурмовых действий расчеты „Мсты-Б“ и „Гиацинта-Б“ отработали по опорным пунктам боевиков. Решительными действиями наши штурмовые группы зачистили позиции ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.

Штурмовики ВС РФ заходили в поселок малыми группами. Значительная часть бойцов ВСУ оказалась не готова к сопротивлению и сдалась в плен. Раненым была оказана медицинская помощь.

Военкор Александр Коц отмечает, что Симоновка находится на важном стратегическом направлении: рядом — переправа через Северский Донец в районе Рубежного.

«Если ее перекрыть, у противника на данном участке фронта останутся только два пути для переброски войск через Северский Донец: в районе Старого Салтова и Печенегов. Цель: отрезать Харьков от Великого Бурлука, через который противник осуществляет наступление на Купянск», — указал Коц.

Telegram-канал «Адекватный харьковчанин» отмечает, что интенсивность боевых действий в районе Волчанска сейчас сравнима с боями в Купянске. ВС РФ активно выявляют и уничтожают вооружение, поставленное Западом.

«За минувшие сутки наша разведка выявила крупные скопления бойцов ВСУ в лесополосе у села Сазоно-Балановка. В результате доразведки удалось выявить огневую позицию американской установки M270 MLRS. В результате мощного удара она была уничтожена», — указал «Адекватный харьковчанин».

M270 MLRS представляет собой гусеничного «брата» систем HIMARS. По данным из открытых источников, их было поставлено около 23–25 единиц, большая часть уже уничтожена, многие — в ходе вторжения ВСУ в Курскую область.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что сейчас происходит в Харькове и области, удары ВКС РФ, блэкаут

После серии ударов, нанесенных ВС РФ по энергетике в Харькове, мегаполис остался без электричества, воды и отопления. Украинские власти в городе жалуются на тяжелое положение — несмотря на подготовку к холодному сезону, город полностью потерял энергетические мощности.

Между тем удары продолжаются.

«В Харьковской области за сутки нанесено не менее 12 ударов корректируемыми авиабомбами, удар РСЗО/ОТРК и как минимум семь ударов БПЛА „Герань“. Также стоит отметить активность БПЛА „Ланцет“/„Молния“ и FPV-дронов, зарегистрировано не менее пяти взрывов», — указывает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Новая серия ударов по Харькову пришлась около полудня: под ударом оказались Салтовка и Мерефа. Вечером харьковчан вновь подняли по тревоге из-за поднявшихся в воздух МиГ-31К с гиперзвуковыми «Кинжалами» — но ракеты ударили по цели в Черниговской области.

Украинские каналы отмечают, что в Харькове, несмотря на гуманитарную катастрофу, продолжается принудительная мобилизация: на видео попал момент, когда «охотники» ТЦК выволокли мужчину из подъезда и затолкали в микроавтобус.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какая судьба ждет Украину без мирной сделки с РФ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что Украина может полностью исчезнуть, если откажется от условий России по «мирной сделке». Киев рискует не только потерять больше территории, но просто потерять остатки суверенитета.

«Результатом отказа Украины от дальнейших переговоров может быть передача России буферных зон — Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Думаю, речь также пойдет о Николаевской и Одесской областях, которые РФ с точки зрения военно-политической ситуации необходимы для влияния над Причерноморьем и особенно Приднестровьем. Если Киев не согласится с требованиями Москвы, я думаю, что военным путем ВС РФ могут добиться еще большего: выйти даже в центральные районы Украины. Думаю, то, что останется от страны при таком сценарии, не выживет», — предположил Матвийчук.

