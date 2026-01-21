Наступление ВС РФ на Харьков 21 января: город без света, когда сбегут ВСУ?

Армия России продолжает наступление на нескольких направлениях в Харьковской области. Как идет продвижение 21 января, что происходит в Купянске, как развивается наступление за Волчанском?

Как идет наступление ВС РФ на Харьков 21 января, что происходит в Харькове

21 января Минобороны РФ в ежедневной сводке сообщило о новых ударах по ВСУ в Харьковской области. Под атакой оказались две украинские мехбригады и две бригады теробороны в районе Зыбино, Захаровки и Волчанских Хуторов.

Между тем украинские власти в Харькове жалуются на тяжелое положение в городе после серии ударов ВС РФ по критической инфраструктуре.

«Очень серьезные повреждения критической инфраструктуры. Очень большие отключения по городу. [Ситуация] действительно очень тяжелая. Сегодня пока не существует четких графиков отключения по районам», — объявил мэр города Игорь Терехов.

Глава Облвоенадминистрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что сейчас в Харьковской области и в Харькове без света находятся около 520 тысяч абонентов. Вчера без света было 90% региона — около 1,1 млн абонентов.

Между тем из Харькова ВСУ вновь наносят удары по российским городам: минувшей ночью под удар попал Белгород.

«Харьков снова напросился на большой ответ! Только полная темнота и отсутствие всех коммуникаций заставит задуматься», — подчеркивает Telegram-канал «Хроники Гераней».

До конца недели в Харькове ожидается до минус 10 градусов ночью. В отличие от Киева, власти города не призывали население уезжать из города. Кроме того, согласно оценкам украинских СМИ, ВСУ не собираются оставлять Харьков, но готовят город к обороне. В регион перебрасываются дополнительные силы, в том числе колумбийские наемники. Источник в силовых структурах РФ заявил, что украинское командование с помощью наемников хочет удержать позиции на участке Хатнее — Меловое. Пленные военнослужащие ВСУ подтверждают тяжелые условия на позициях без ротации и эвакуации.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит в Купянске 21 января, удалось ли выбить ВСУ из города

21 января Telegram-канал «Два майора» сообщил, что в Купянске наметилось улучшение ситуации с обороной города. В центральной части города ВС РФ выбили противника с части позиций, однако ситуация очень сложная («слоеный пирог» из российских и украинских сил) и вряд ли будет разрешена скоро.

«В самом центре Купянска на отдельных улицах уже начались полноценные штурмовые действия. Город медленно, но верно перемалывается», — утверждает военкор Евгений Лисицын.

WarGonzo пишет, что под Купянском идут бои в районе Подолов и Куриловки. По утверждению украинских источников, ВС РФ заводят подкрепления в город через северные окраины.

Telegram-канал «Военная хроника» утверждает, что попытка контрудара в Купянске завела в ловушку главкома ВСУ Александра Сырского, которому приходится делать выбор из двух плохих вариантов.

«С одной стороны, у РФ на этом направлении действительно были и остаются проблемы. Нюанс в том, что [для атаки на Купянск ВСУ приходится снимать силы] с направления Славянск — Краматорск, где они будут нужны в ближайшее время. По мере давления РФ на Константиновку и выхода к Дружковке Сырскому придется срочно затыкать еще одно угрожающее направление. Как у Сырского получится усидеть на двух стульях и получится ли, станет понятно в ближайший месяц-полтора», — считает «Военная хроника».

Украинский Telegram-канал «Наблюдатель» отмечает, что проблемы из-за Купянска у ВСУ уже начались: ВС РФ подошли вплотную к Красному Лиману, Славянску и Краматорску, а также Константиновке.

«По оперативным данным, бойцы ВС РФ ведут штурм Центральной районной больницы Красного Лимана», — сообщил военкор Тимофей Ермаков.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идет наступление за Волчанском 21 января, есть ли продвижение

Военкор Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ удалось продвинуться за территорией Волчанска.

«В Волчанских Хуторах „Бесстрашные“ заняли пять домовладений и продвинулись на 250 м в восточном направлении. Российская авиация результативно отработала по выявленным целям на восточной окраине населенного пункта. На участке фронта Меловое — Хатнее штурмовые группы „северян“ продвинулись на 600 м по лесополосам и заняли две позиции ВСУ», — перечисляет Telegram-канал «Северный ветер».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

