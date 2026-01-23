Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 16:20

Военэксперт предрек будущее Украины в случае отказа от условий России

Военэксперт Матвийчук допустил исчезновение Украины из-за отказа от условий РФ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украина может полностью исчезнуть, если откажется от условий России в рамках мирного урегулирования конфликта, заявил NEWS.ru полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, Киев рискует утратить еще больше земель, если не проявит гибкость в переговорах.

Результатом отказа Украины от дальнейших переговоров может быть передача России буферных зон Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Думаю, речь также пойдет о Николаевской и Одесской областях, которые РФ с точки зрения военно-политической ситуации необходимы для влияния над Причерноморьем и особенно Приднестровьем. Если Киев не согласится с требованиями Москвы, я думаю, что военным путем ВС РФ могут добиться еще большего: выйти даже в центральные районы Украины. Думаю, то, что останется от страны при таком сценарии, не выживет, — высказался Матвийчук.

Он предположил, что оставшиеся территории могут присоединиться либо к России, либо к Польше. По мнению Матвийчука, в данном случае Украина как суверенное государство не имеет никаких перспектив на дальнейшее существование.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Украина может потерять еще больше территорий, если не достигнет мирного соглашения с Россией. По его словам, российская армия завершит спецоперацию после заключения договора.

