Провал ВСУ в Сумской области: ВС РФ разгромили «полк смерти» Зеленского

Командир отряда спецназначения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ вывели из Сумской области «полк смерти», понесший крупные потери. Речь идет о штурмовом подразделении, которое недавно отметилось массовыми случаями дезертирства и даже похищениями солдат из смежных частей — за них бойцы удостоились похвалы от Владимира Зеленского. Какая сейчас обстановка на Сумском направлении и что вывод скандального полка говорит о положении ВСУ на этом участке — в материале NEWS.ru.

Почему ВСУ вывели «полк смерти»

По словам Алаудинова, подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который известен как «полк смерти», понесли критические потери в Сумской области и были вынуждены отступить. Генерал-майор сообщил, что бойцы «Ахмата» и 15-го танкового полка группировки «Север» ВС РФ сначала изолировали, а затем практически полностью уничтожили элитное украинское подразделение. В итоге Киев принял решение вывести выживших для переформирования.

Кроме того, командир «Ахмата» рассказал, что ряд формирований ВСУ в Сумской области оказались в полной блокаде и лишились снабжения. Чтобы выжить, их бойцам приходится есть снег, при этом у них нет подвоза боеприпасов и возможности эвакуировать раненых.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Противник жаловался на то, что у него давно уже нет воды, что они уже снег едят, и его они даже не могут растопить, потому что нельзя разжигать костер, да и для оружия у них тоже ничего нет», — уточнил Алаудинов.

Чем известен 225-й полк ВСУ

Подразделения 225-го полка ВСУ можно встретить на разных направлениях: украинское командование нередко использует его штурмовиков для «затыкания дыр» в обороне. В начале января 2026 года источники в российских силовых структурах сообщили, что члены этого формирования начали похищать служащих соседних подразделений, чтобы укомплектовать собственные штурмовые группы. Похищенных бойцов удерживали в подвалах, а затем использовали в качестве приманки, надеясь выявить огневые позиции ВС РФ. Впрочем, и собственных «легальных» новобранцев командование полка отправляло на штурмы без должной подготовки — путем угроз и запугиваний.

Эти действия получили одобрение Владимира Зеленского, который похвалил командование 225-го полка в одном из вечерних видеообращений. Командир Олег Ширяев сразу же поспешил поделиться «радостью» в своих соцсетях.

Однако грязные методы командования, видимо, не помогли восстановить численность подразделения. Уже в начале февраля появились сообщения о случаях массового дезертирства бойцов ВСУ под Сумами, в том числе и в том самом 225-м полку.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru отметил, что на самом деле таких «полков смерти» у украинской армии довольно много.

«Они вообще зациклены на смерти — это было заметно еще до начала СВО. Суицидальность присуща нынешнему украинскому режиму. А то, что один полк разбежался, ничего — второй где-нибудь отыщут и соберут», — подчеркнул он.

Что происходит на Сумском направлении

Российская армия тем временем продолжает продвигаться на Сумском направлении. В сводке от 16 февраля Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки «Север» заняли село Покровка в 40 км от Сум. Этот населенный пункт считается административным центром Покровского района, куда также входят села Поповка, Степок и Москалевка. В МО подчеркнули, что подразделения российской армии активно расширяют буферную зону у границ РФ.

Дандыкин уверен: сколько бы «полков смерти» ни было у ВСУ, им не удастся удержать линию фронта. Он обратил внимание, что положение украинской армии на земле все хуже: об этом свидетельствуют и ее участившиеся атаки на мирные города и объекты инфраструктуры в РФ.

«Это показательный момент, потому что ничего другого ВСУ сделать уже не могут. У „полков смерти“ ничего не получится — им не хватает профессионалов из-за больших потерь. Зеленский утверждает, что Украина потеряла 50 тысяч военных, а на самом деле речь идет о полумиллионе, если не миллионе выбывших из строя», — заметил собеседник.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев сказал NEWS.ru, что ВСУ тем не менее оказывают жесткое сопротивление под Сумами. Однако причина кроется не в «полках смерти», а в подразделениях НАТО — они участвуют в боевых действиях как наемники или под видом «иностранных добровольцев».

«Надо понимать, что на Сумском направлении действуют не только ВСУ. Но именно разгром их и натовцев на этом участке позволит нам создать условия как для освобождения всех наших новых территорий, так и для взятия всей левобережной Украины, а в дальнейшем — для освобождения Николаева и Одессы», — сказал Перенджиев.

По словам эксперта, одна из главных задач ВС РФ — «выбить» опытных украинских бойцов.

«Те новобранцы, которых поймали ТЦК, гибнут, попадают в плен — это понятно. Для нас главная цель — войсковая элита. Именно это, полагаю, и произошло с так называемым полком смерти», — заключил аналитик.

Читайте также:

Что этот Нигер себе позволяет? Макрона гонят из Африки: подробности

Зеленский прячет военные заводы в Киеве: что это значит и при чем тут Запад

Учения НАТО в Литве закончились победой России: что происходит?

Великий балтийский глушитель: почему в Европе до дрожи боятся РЭБ «Тобол»

Мощный кулак России: почему Европа до дрожи боится Балтийского флота