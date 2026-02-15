Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 09:19

ВСУ потерпели неудачу при попытке контратаки под Сумами

Российские военные отразили контратаку ВСУ и взяли пленных под Сумами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подразделения 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ предприняли попытку контратаки в Сумской области, которая была успешно отражена российскими войсками, сообщили ТАСС представители силовых структур. В ходе боестолкновения двое украинских военнослужащих были взяты в плен. В МО данную информацию не комментировали.

Противник провел одну контратаку силами штурмовых групп 21-й отдельной мехбригады. Комплексным огневым поражением атаки отражены. В ходе отражения в плен взяты двое военнослужащих, — уточнил собеседник агентства.

Одновременно с отражением контратак бойцы группировки войск «Север» продолжают активные наступательные действия на нескольких участках фронта. Продвижение российских сил фиксируется в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.

Ранее стало известно, что ВСУ нарастили численность личного состава в Сумской области. По информации источников в российских силовых структурах, украинскому командованию удалось этого добиться путем снижения сроков подготовки мобилизованных. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

