Удар по скорой, обстрел Курской области: как ВСУ атакуют Россию 24 января

24 января Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности были уничтожены 75 украинских беспилотников. В Херсонской области ВСУ нанесли удар по карете скорой помощи. Курская область подверглась массированному удару украинских БПЛА. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 75 БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по 46 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над Крымом, два — над Курской областью. Также по одному БПЛА сбили над территориями Воронежской и Брянской областей.

ВСУ устроили массированную атаку на Курскую область

За последние сутки ВСУ обстреляли Курскую область, выпустив 49 артиллерийских снарядов, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Кроме того, над регионом были уничтожены 14 БПЛА. В результате атак сгорел гараж и пострадал автомобиль.

«Всего над нашим регионом сбито 14 вражеских беспилотников различных типов. 49 раз ВСУ обстреляли отселенные районы с помощью артиллерии. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — сказано в сообщении.

ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар по машине скорой помощи Алешковской больницы на въезде в Голую Пристань Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Транспорт поврежден, судьба трех членов медицинской бригады неизвестна.

«Машина повреждена, судьба членов бригады неизвестна. Следов их гибели или ранений на месте не обнаружено. Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет. Поиски осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе», — сообщил Сальдо.

По его словам, бригада пыталась прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно ведет охоту на технику с помощью беспилотников.

ВСУ нанесли удар по автобусу с мирными жителями под Белгородом

В результате атаки беспилотником ВСУ вечером 23 января автобуса в Белгородской области пострадали пять мирных жителей, передает пресс-служба оперштаба региона. Инцидент произошел на дороге в Грайворонском округе.

«Дрон ВСУ атаковал служебный автобус на участке автодороги Головчино — Масычево Грайворонского округа. Ранены пять мирных жителей. Двое мужчин и две женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями были доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пятый пострадавший получил баротравму и также был доставлен в медучреждение. Всем раненым предоставляют необходимую медицинскую помощь, заключили в оперштабе.

