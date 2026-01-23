«Орда варваров»: в ГД высмеяли слова Зеленского о ВСУ как основе сил Европы Депутат Журавлев: ВСУ могут стать основой сил Европы лишь в мечтах Зеленского

Украинская армия способна стать основой европейских вооруженных сил лишь в мечтах президента Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, ВСУ, несмотря на свой опыт, не могут функционировать без западной поддержки.

Во вселенной Зеленского он сам — император, а украинцы — титаны, похожими на которых хотело бы быть все остальное население жалкой планеты под названием Земля. На деле ВСУ, конечно, куда опытнее и многочисленнее, чем армии тех же Германии, Франции и Великобритании. Только вот они не могут существовать без западной военной техники и разведывательной информации. Это, условно говоря, то самое пушечное мясо, которое украинские генералы под командованием мясника [Александра] Сырского (главком ВСУ. — NEWS.ru) бросают в лобовые штурмы безо всякой стратегии и тактики. Основой европейских вооруженных сил они, наверное, могут быть, если планируется организовать орду варваров, собираясь брать одним лишь количеством. Но и это пока исключительно в мечтах Зеленского, — высказался Журавлев.

Ранее Зеленский предложил сделать Вооруженные силы Украины основой объединенных сил Европы. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что украинская армия могла бы стать ключевым элементом общеевропейской системы безопасности.