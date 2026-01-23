Зеленский увидел в ВСУ фундамент для объединенных сил Европы Зеленский предложил сделать ВСУ основой для объединенных сил Европы

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать ВСУ основой для объединенных сил Европы, сообщает портал «Новини Live». В общении с журналистами он заявил, что именно украинская армия могла бы стать базовым элементом общеевропейской системы обороны.

Соответствующее предложение прозвучало на фоне продолжающихся потерь ВСУ и сообщений о систематических проблемах с личным составом в украинской армии. По словам Зеленского, в настоящий момент у Киева нет времени для детальной проработки этого вопроса.

Ранее выступление Зеленского в Давосе с критикой европейских партнеров вызвало резкое недовольство читателей британского издания Daily Mail. Пользователи выразили возмущение подобной риторикой на фоне многомиллиардной финансовой и военной поддержки, которую Запад оказывает Киеву. В комментариях многие обвинили украинского лидера в коррупции и неблагодарности.

До этого украинский лидер потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве.