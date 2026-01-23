Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать ВСУ основой для объединенных сил Европы, сообщает портал «Новини Live». В общении с журналистами он заявил, что именно украинская армия могла бы стать базовым элементом общеевропейской системы обороны.
Соответствующее предложение прозвучало на фоне продолжающихся потерь ВСУ и сообщений о систематических проблемах с личным составом в украинской армии. По словам Зеленского, в настоящий момент у Киева нет времени для детальной проработки этого вопроса.
Ранее выступление Зеленского в Давосе с критикой европейских партнеров вызвало резкое недовольство читателей британского издания Daily Mail. Пользователи выразили возмущение подобной риторикой на фоне многомиллиардной финансовой и военной поддержки, которую Запад оказывает Киеву. В комментариях многие обвинили украинского лидера в коррупции и неблагодарности.
До этого украинский лидер потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве.