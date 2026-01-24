Российская армия совершила стратегический ход против Украины

Вооруженные силы России в ночь на 24 января нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины в ответ на террористические атаки Киева, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, цели достигнуты.

Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по заводу, производящему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также объектам энергетики, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны проинформировала, что российские войска в течение недели освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. По данным ведомства, Симиновка под Харьковом и Новопавловка в ДНР были взяты под российский контроль подразделениями группировок войск «Север» и «Центр» соответственно. «Восток» и «Днепр» освободили Прилуки и Павловку в Запорожской области.

До этого группа украинских пехотинцев и наемник из Колумбии провалили штурм, в ходе которого раненого бойца с перебитыми ногами эвакуировали в блиндаж. Как рассказал пленный Александр Салюков, следы этой эвакуации случайно выдали позицию, приведя российских солдат прямо к укрытию противника.