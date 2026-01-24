В США раскрыли, согласится ли Зеленский уступить территории

С большой долей вероятности президент Украины Владимир Зеленский откажется уступать территории в пользу России, заявил британский политолог Марк Галеотти в беседе с американским телеканалом Sky News. По его мнению, последние детали урегулирования украинского конфликта будет очень сложно согласовать.

Нет никаких признаков того, что Зеленский может или пойдет на такую масштабную уступку русским, даже если американцы будут настаивать на этом. Вот в чем проблема, — считает Галеотти.

Ранее источник сообщал, что переговорные команды в Абу-Даби изучают и обсуждают сразу несколько документов, касающихся мирного урегулирования на Украине. По его информации, затрагиваются вопросы территорий, гарантий безопасности и иные аспекты. Он также отмечал, что представители делегации США на переговорах показывают себя достойными посредниками. По его словам, американцы демонстрируют «достойную выдержку».

До этого сообщалось, что в Абу-Даби стартовал второй день переговоров делегаций России, Соединенных Штатов и Украины по урегулированию конфликта. По информации источников, знакомых с ходом процесса, встречи уже начались и проходят в разных форматах.