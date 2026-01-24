Выезд российской делегации из отеля для участия в трехсторонней встрече делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Стали известны подробности происходящего на переговорах в Абу-Даби ТАСС: делегация США показывает выдержку на встречах по Украине в Абу-Даби

Представители делегации США на переговорах с Россией и Украиной в Абу-Даби показывают себя достойными посредниками, заявил источник ТАСС. По его словам, американцы демонстрируют «достойную выдержку».

Американцы показывают себя посредниками с достойной выдержкой, — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби стартовал второй день переговоров делегаций России, Соединенных Штатов и Украины по урегулированию конфликта. По информации источников, знакомых с ходом процесса, встречи уже начались и проходят в разных форматах. При этом первый раунд трехсторонних переговоров столкнулся с серьезными затруднениями из-за обсуждения территориального аспекта.

До этого появилась информация, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия использует «анкориджскую формулу». Она была согласована президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года. Данный план рассматривается как основной сценарий мирного урегулирования, направленный на фиксацию итогов конфликта.