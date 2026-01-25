Песков объяснил, почему США «гонят» переговоры по Украине Песков: США подгоняют переговорный процесс по Украине как посредники

Соединенные Штаты «гонят по времени и спешат» в переговорном процессе по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Таким образом он прокомментировал встречу главы государства со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, прошедшую 22 января в Кремле. Песков отметил, что США — посредники в переговорах и их можно понять.

Идет высокая динамика, американцы как посредники гонят, они спешат, их можно понять, — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что время суток не имеет значения для Путина, особенно когда этого требует повестка. Так он ответил на вопрос, почему переговоры российского лидера с Уиткоффом состоялись поздно вечером.

Песков добавил, что квинтэссенция урегулирования конфликта на Украине заключается в формуле, которая была выработана в 2025 году на российско-американском саммите в Анкоридже. По его словам, важно соблюдать данные принципы.