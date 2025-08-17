Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Быстрые малосольные помидоры кружочками! Вкуснятина к картошке и шашлыку

Захотелось летнего аромата и сочной кислинки, но нет времени ждать сутки? Эти быстрые малосольные помидоры кружочками — ваш спаситель! Всего за 3 часа они набирают потрясающий вкус и аромат благодаря сладкому перцу, чесноку и зелени. Идеальная закуска к картошке, шашлыку или просто с черным хлебом. Готовятся прямо в банке — минимум усилий, максимум восторга!

Вам понадобятся: 600 г плотных помидоров (сливки или черри), 1/2 крупного сладкого перца, 3 зубчика чеснока, 5 веточек петрушки (или укропа), 1 ч. л. соли без горки, 1/4 ч. л. молотого черного перца, 3 ст. л. растительного масла (нерафинированное подсолнечное или оливковое).

Приготовление: Помидоры тщательно вымойте и нарежьте кружочками средней толщины (около 0,5 см). Перец очистите от семян и нарежьте очень тонкой соломкой. Чеснок тонко слайсуйте пластинками или раздавите плоской стороной ножа. Петрушку грубо порубите. Возьмите чистую литровую банку. Начинайте выкладывать слоями: слой помидорных кружочков, немного перца, чеснока и петрушки. Посыпьте частью соли и перца. Повторите слои, слегка утрамбовывая, пока банка не заполнится почти до верха. Верхним должен быть слой помидоров. Влейте растительное масло, чтобы оно слегка покрыло верхний слой. Закройте банку плотной крышкой. Аккуратно встряхните несколько раз, чтобы соль и специи распределились. Поставьте в холодильник минимум на 3 часа (лучше на 4-5). За это время несколько раз осторожно встряхните банку. Подавайте охлажденными, полив ароматным маслом из банки. Хрустящие, ароматные, с ярким вкусом — эти помидорчики исчезнут первыми! Наслаждайтесь летним чудом!

томаты
помидоры
домашние заготовки
рецепты
