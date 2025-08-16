Август и помидоры: как не убить урожай и при этом выглядеть профи на грядке

Август входит в свою середину, а это время активной работы огородников. В частности, собирают урожай томатов и продолжают ухаживать за кустами, чтобы продлить плодоношение.

В августе не стоит обрезать всю листву с кустов — только те кисти, которые полностью созрели. Листья в верхней части оставляют, так как плоды продолжают расти и цветение еще идет.

Листья обеспечивают помидорам питание и фотосинтез — важные процессы для формирования вкусных плодов.

Также в августе важно контролировать рост растений: для томатов индетерминатных сортов рекомендуют прищипывать верхушки. Это остановит активный рост стебля и направит силы растения на развитие плодов и цветение.

Полив в этот период сокращают. Избыток влаги приведет к водянистым, потрескавшимся и невкусным томатам.

Еще одно важное правило — своевременно удалять созревшие плоды с кустов. Оставленные помидоры начнут трескаться, станут мягкими и переспевшими, что испортит их для маринования и хранения.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить урожай сочным и вкусным до самого конца сезона.

