Календарь солнечных и лунных затмений в 2025–2026-м: где и когда смотреть

7 сентября россияне могли увидеть редкое природное явление — полное лунное затмение. По Сети разлетелись красочные снимки уникального события. Какие еще солнечные и лунные затмения произойдут в 2025 и 2026 годах, и как за ними лучше наблюдать — в материале NEWS.ru.

Каким было лунное затмение 7 сентября

Лунное затмение, произошедшее 7 сентября, было видно невооруженным глазом в разных частях света, в том числе на территории России и стран СНГ. Спутник Земли находился в тени планеты около 1,5 часа. Из-за земной атмосферы Луна окрасилась в необычные красные тона. Именно это редкое астрономическое явление в народе называют кровавой луной.

Жители Урала и Сибири, включая регион до Байкала, наблюдали затмение в середине ночи. На Дальнем Востоке это явление увидели в предутренние часы 8 сентября.

С точки зрения науки прямого воздействия лунное затмение на человека не оказывает. Луна в этот момент лишь проходит через тень Земли, и никаких физических факторов, способных повлиять на психику или здоровье, не возникает. Для человека это скорее красивое астрономическое явление, чем реальная угроза, говорят специалисты.

Полное лунное затмение 7 сентября 2025 года Фото: Jan Woitas/AP/ТАСС

Какие солнечные и лунные затмения произойдут в ближайшие месяцы

Ближайшие затмения произойдут 21 сентября 2025 года и 17 февраля 2026 года, рассказала в беседе с NEWS.ru астроном, лектор Мария Боруха. По ее словам, 21 сентября произойдет частичное солнечное затмение, а 17 февраля — кольцеобразное солнечное затмение.

«Но оба не будут наблюдаться в Северном полушарии. Зато их отлично смогут увидеть туристы, которые направятся в Антарктиду!», — сказала собеседница.

Частичным (или частным) солнечное затмение называют в том случае, если Луна закрывает Солнце не полностью, а лишь его часть. Это происходит, если Солнце, Луна и Земля не выстраиваются в ровную линию, а Луна отбрасывает полутень. Иногда при таком затмении Солнце похоже на полумесяц.

Кольцеобразным называют затмение, которое происходит, когда Луна максимально удалена от Земли и расположена между ней и Солнцем. При таком затмении с Земли можно увидеть «огненное кольцо» — когда тонкая полоска солнечного света обрамляет черный диск Луны.

Люди ждут восхода полной Луны и полного лунного затмения на склоне реки Одер на границе Германии и Польши Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press Луна во время затмения в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Луна во время затмения в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Луна во время затмения в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Луна во время затмения в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Луна во время затмения в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Луна во время затмения в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Луна во время затмения в Москве Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Полное лунное затмение в Казани Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Россия. Кинешма. Пароход на Волге на фоне полного лунного затмения Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Полное лунное затмение в Казани Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Луна во время затмения в Москве Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Херсонская область. Поселок Счастливцево. Полное лунное затмение Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Полное лунное затмение в ОАЭ Фото: AP/ТАСС Полное лунное затмение в Австрии Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press Полное лунное затмение в Бранденбурге, Германия Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press Полное лунное затмение в Саксонии, Дрезден Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press Полное лунное затмение в Саксонии, Лейпциг Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press Гнездо аиста аиста во время полного лунного затмения Баден-Вюртемберг, Германияя Фото: Thomas Warnack/dpa/Global Look Press Россия. Москва. Стадии лунного затмения. Изображение создано с использованием мультиэкспозиции Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Какие солнечные и лунные затмения произойдут в 2026 году

Следующим будет полное лунное затмение, оно произойдет уже 3 марта 2026 года. По словам Марии Борухи, явление можно будет наблюдать на востоке России.

«Красную Луну, полностью попавшую в тень Земли, увидят, например, во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске и Магадане. Во Владивостоке затмение продлится 19:50 до 23:17. Можно наблюдать как невооруженным глазом, так и с помощью телескопа или бинокля», — сообщила эксперт.

Следующим будет частичное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа 2026 года. Его можно будет увидеть на западе России. В Калининграде и Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, республике Карелия, Псковской области и части Архангельской области будет большая фаза затмения (более 79%), указала астроном.

«Посмотреть через специальные солнечные фильтры обязательно стоит, и зрелище стоит путешествия в западные регионы страны. В Москве затмение тоже будет видно, но фаза затмения в Москве будет значительно меньше», — отметила Боруха.

Затмение начнется в 20:00 и закончится с заходом Солнца в 21:00. По словам собеседницы, важно выбрать точку наблюдения с открытым северо-западным горизонтом.

28 августа 2026 года произойдет частичное лунное затмение. Жители некоторых регионов России смогут увидеть небольшую его часть.

«В Санкт-Петербурге и Калининграде будет видна очень маленькая фаза затмения: лишь маленький темный ущерб на диске Луны. Наблюдать можно с 05:33 до 05:50 по московскому времени. Есть шансы заметить невооруженным глазом, но лучше наблюдать с помощью телескопа или бинокля», — посоветовала Боруха.

Когда произойдет самое длительное солнечное затмение

Самое долгое за последние 30 лет солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года, подсчитали ранее в NASA. По информации космического агентства, общая продолжительность затмения составит более шести минут. Таким образом в агентстве отреагировали на слухи о приближающемся самом длинном солнечном затмении.

«Полное солнечное затмение произойдет 2 августа 2027 года. Затмение будет видно в некоторых частях Европы, Северной Африки и Ближнего Востока. Его называют затмением века, поскольку оно продлится до 6 минут 23 секунд: это самое продолжительное солнечное затмение, наблюдаемое с суши с 1991 года», — говорится в материале.

