Россияне увидят Луну необычного цвета во время затмения Астроном Кошман: в сентябре Луна во время затмения поменяет свой цвет на красный

В сентябре жители Земли смогут наблюдать полное лунное затмение, во время которого естественный спутник планеты приобретет красноватый оттенок, рассказала ТАСС астроном Московского планетария Людмила Кошман. Затмение произойдет 7 сентября в 21:12 по московскому времени и продлится около полутора часов.

В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым, — сказала она.

Наблюдать за редким явлением смогут жители России, Европы, Азии, Африки, Австралии, Океании и Антарктиды. Как пояснила эксперт, необычный красноватый цвет Луны объясняется ее прохождением через тень Земли. При этом предстоящее полнолуние 9 августа будет обычным — видимых изменений в окраске спутника не произойдет.

