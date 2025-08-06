Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:52

Россияне увидят Луну необычного цвета во время затмения

Астроном Кошман: в сентябре Луна во время затмения поменяет свой цвет на красный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В сентябре жители Земли смогут наблюдать полное лунное затмение, во время которого естественный спутник планеты приобретет красноватый оттенок, рассказала ТАСС астроном Московского планетария Людмила Кошман. Затмение произойдет 7 сентября в 21:12 по московскому времени и продлится около полутора часов.

В полнолуние сентября произойдет полное лунное затмение и Луна, оказавшись в тени Земли, изменит свою окраску. Ее оттенок будет красноватым, — сказала она.

Наблюдать за редким явлением смогут жители России, Европы, Азии, Африки, Австралии, Океании и Антарктиды. Как пояснила эксперт, необычный красноватый цвет Луны объясняется ее прохождением через тень Земли. При этом предстоящее полнолуние 9 августа будет обычным — видимых изменений в окраске спутника не произойдет.

Ранее профессор Сергей Язев заявил, что недавно открытая комета 3I/ATLAS, которую связали с пугающим предсказанием физика Стивена Хокинга об инопланетном вторжении, не имеет ничего общего с кораблем НЛО с оружием. По его словам, она не угрожает Земле, так как пройдет далеко от нее.

Луна
астрономы
космос
затмения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.