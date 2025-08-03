Профессор разнес в пух и прах пугающие теории ученых об угрозе человечеству Астроном Язев: комета 3I/ATLAS не является инопланетным кораблем с оружием

Недавно открытая комета 3I/ATLAS, которую связали с пугающим предсказанием физика Стивена Хокинга об инопланетном вторжении, не имеет ничего общего с кораблем НЛО с оружием, заявил профессор Сергей Язев. По его словам, которые приводит ТАСС, она не угрожает Земле, так как пройдет далеко от нее.

Обсуждаемый объект никогда не окажется вблизи Земли — он пройдет в нескольких десятках миллионов километров от нашей планеты. Никто не может сказать, какие размеры обычны, а какие необычны для межзвездных комет. Эта статистика пока смехотворно мала, — подчеркнул эксперт.

По словам астронома, это действительно комета, а не шпионский звездолет или корабль-истребитель с оружием. Ее открыли 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов ATLAS. По словам западных ученых, осенью текущего года объект может пересечь орбиту Марса.

Ранее западные СМИ сообщили, что предсказание Хокинга об инопланетном вторжении может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS. В частности, перед смертью в возрасте 76 лет физик предупредил, что людям не следует отвечать на посланные на Землю сигналы из космоса.