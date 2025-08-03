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03 августа 2025 в 09:13

Ученые пришли в ужас от пророчества Хокинга о конце света из-за инопланетян

Daily Mail: пророчество физика Хокинга о вторжении из космоса может сбыться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Предсказание физика Стивена Хокинга об инопланетном вторжении может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого учеными Гарвардского университета, передает Daily Mail. По словам физика, излишняя самоуверенность грозит человечеству катастрофическими последствиями. В частности, перед смертью в возрасте 76 лет Хокинг предупредил, что людям не следует отвечать на посланные на Землю из космоса сигналы.

Мрачное предсказание Хокинга недавно было пересмотрено международной группой исследователей, изучающих так называемую ловушку интеллекта. Согласно этой концепции, излишняя самоуверенность может привести к катастрофическим последствиям. В данном случае успешный контакт с НЛО может привлечь внимание враждебной расы, которая уничтожит человечество, — сказано в материале.

По мнению некоторых специалистов, 3I/ATLAS является гигантской кометой. Однако другие указывают на признаки того, что она была создана искусственно — в том числе ее крайне необычный курс, который предполагает сближение с Венерой, Марсом и Юпитером. В связи с последним утверждением эксперты сделали вывод, что у такого корабля и существ, которые им управляют, может быть один из двух мотивов для посещения нашей Солнечной системы: безобидный или враждебный.

Внеземные цивилизации, вероятно, намного опережают нас в развитии. История встреч высокоразвитых рас с более примитивными людьми на этой планете не очень радостна, а ведь это один и тот же вид. Я думаю, нам не следует высовываться, — гласит пророчество Хокинга.

Ранее китайские СМИ сообщили, что предсказание Владимира Жириновского об эскалации конфликта между Израилем и Ираном, озвученное в 2019 году, потрясло КНР. По их словам, пророчество политика сбывается с поразительной точностью.

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