День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 20:51

Россияне смогут увидеть невероятное природное явление

Россияне с 7 на 8 сентября смогут увидеть полное лунное затмение

Фото: Zou Zheng/XinHua/Global Look Press

Через неделю, 7 сентября, состоится «одно из лучших лунных затмений в ближайшие годы», передает Telegram-канал проекта AstroAlert. Его основателем является астроном Станислав Короткий.

Наступит полное лунное затмение с отличной видимостью на большей части России и ближнего зарубежья, — говорится в публикации.

По данным канала, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах европейской части России в ясный день около 19:10 начнется затмение, когда Луна начнет подниматься над горизонтом. Основное время затмения придется на период с 09:27 до 22:57.

Жители Урала и Сибири, включая регион до Байкала, смогут наблюдать затмение в середине ночи. На Дальнем Востоке это явление будет видно в предутренние часы 8 сентября. На Чукотке, Камчатке и в Магаданской области ожидаются сложные условия видимости во время затмения, которое произойдёт утром 8 сентября. Это явление можно будет наблюдать при восходе солнца и закате луны.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 сентября выброшенная Солнцем плазма достигнет Земли, что может вызвать сильные магнитные бури уровня G3. По предварительным данным, вероятность более высокого уровня бурь практически исключена.

затмения
Россия
Луна
астрономия
природные явления
