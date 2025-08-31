День знаний — 2025
Ученые озвучили, когда выброшенная Солнцем плазма дойдет до Земли

Выброшенная Солнцем плазма дойдет до Земли в ночь на 2 сентября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Выброшенная Солнцем плазма достигнет Земли в ночь на 2 сентября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По прогнозам ученых, это приведет к сильным магнитным бурям уровня G3, которые не наблюдались давно.

Предварительно, наиболее достоверным считается уровень бурь G3 (сильные события, не наблюдавшиеся уже около трех месяцев) с вероятностью около 20% выхода в максимуме на уровень G4. Вероятность бурь высшего, пятого уровня практически исключена — составляет менее 1%, — говорится в сообщении.

При этом скорость плазмы составляет 900 км/с. По словам ученых, более точный прогноз будет представлен во второй половине дня в воскресенье.

Ранее в активной области 4197 на Солнце зафиксировали значительный скачок энерговыделения с серией вспышек умеренной мощности. По данных астрономов, все процессы локализованы на одном участке и не затрагивают весь комплекс солнечных пятен. Вспышки класса M могут влиять на магнитосферу Земли, поэтому специалисты внимательно отслеживают текущую солнечную активность.

