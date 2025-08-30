День знаний — 2025
30 августа 2025 в 23:26

Скачок энерговыделения зафиксирован на Солнце

Скачок энерговыделения произошел в области 4197 на Солнце после серии вспышек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В активной области 4197 на Солнце зафиксирован значительный скачок энерговыделения, сопровождающийся серией вспышек умеренной мощности. Как сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, явление наблюдается в течение последних двух часов.

В активной области 4197 около двух часов назад зарегистрирован заметный скачок энерговыделения. В настоящее время здесь происходит серия вспышек уровня M умеренной мощности, — указали исследователи.

Ученые отмечают, что все процессы локализованы на одном участке и не затрагивают весь комплекс солнечных пятен. Признаков выхода из равновесия всего активного комплекса пока не наблюдается.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации, так как вспышки класса M могут оказывать влияние на магнитосферу Земли. Текущая солнечная активность требует внимательного наблюдения, но не представляет серьезной опасности для работы спутниковых систем и земной инфраструктуры.

Ранее ученый Натан Эйсмонт рассказал о мощной вспышке на Солнце, которая вызвала магнитную бурю, продолжавшуюся чуть больше суток. По его словам, явление не оказалось экстремальным, но могло вызвать легкое недомогание у людей, чувствительных к изменениям погоды.

вспышки
солнце
активность
области
