Россиянам рассказали о последствиях сильной вспышки на Солнце Физик Эйсмонт: сильные вспышки на Солнце привели к магнитным бурям на Земле

С середины июня на Солнце произошла мощная вспышка, которая вызвала магнитную бурю на Земле, сообщил Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН, в интервью Lenta.ru. Однако лишь небольшая часть населения ощущает последствия таких явлений.

По словам Эйсмонта, текущая магнитная буря продлится чуть более суток и не является экстремальной. Специалист подчеркнул, что во время такой бури некоторые люди могут ощущать легкое недомогание, например, головную боль.

Эйсмонт также отметил, что магнитные бури могут негативно воздействовать на технические системы, включая космические спутники, и приводить к сбоям в работе радиосвязи. Ученый порекомендовал гражданам не паниковать при получении информации о солнечных вспышках и магнитных бурях.

Ранее лаборатория солнечной астрономии РАН сообщила о крупнейшей вспышке Солнца с 20 июня 2025 года мощностью M4.6. Во время вспышки произошел выброс корональной массы, направленный к Земле. Геомагнитное поле может быть возмущено 27 августа.