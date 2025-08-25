На Солнце произошла самая мощная за последнее время вспышка

На Солнце произошла крупнейшая с 20 июня 2025 года вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН. Вспышка достигла уровня M4.6 и была отнесена к четвертой категории.

Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы, направленным в сторону Земли. Возмущение геомагнитного поля от выброса корональной массы возможно 27 августа, — сказано в сообщении.

Накануне на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Она продолжалась 16 минут.

До этого стало известно, что на обращенной к Земле стороне Солнца заметно сократилось количество пятен. По мнению астрономов, это связано со снижением интенсивности солнечных вспышек. При этом отдельные темные участки все же сохраняются, но они очень малы.

Ранее жители западных регионов Японии стали свидетелями невероятно яркого метеора. Вспышка настолько осветила ночное небо, что на мгновение настал день. Некоторые даже почувствовали легкую вибрацию воздуха. По словам директора Музея космонавтики в Сендае Тошихисы Маэды, диаметр метеора мог превышать метр.