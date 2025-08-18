На Солнце практически пропали пятна На обращенной к Земле стороне Солнца пропали почти все пятна

На обращенной к Земле стороне Солнца заметно сократилось количество пятен, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. Там отметили, что это связано со снижением интенсивности солнечных вспышек, которое специалисты прогнозируют к 18 августа.

По данным ученых, за последние дни почти полностью пропали солнечные пятна и на Земле, и на противоположной стороне. При этом отдельные темные участки все же сохраняются, но они очень малы.

Эксперты подчеркнули, что, несмотря на это, уже с 19 августа ожидаются новые магнитные бури. Причиной станет корональная дыра в верхних и нижних слоях солнечной атмосферы, пояснили специалисты.

Ранее Солнце выбросило новый протуберанец гигантских размеров. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды. Крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли, заявили в учреждении. Однако ученые напомнили, что протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко».

Также 10 августа в лаборатории рассказали, что геомагнитная активность вернулась в норму после продолжительной магнитной бури, длившейся более 30 часов. К утру 10 августа показатели магнитного поля Земли полностью стабилизировались.