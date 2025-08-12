Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Солнце выбросило колоссальных размеров протуберанец

РАН: на Земле возможны магнитные бури из-за выброшенного Солнцем протуберанца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Солнце выбросило новый протуберанец гигантских размеров, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным лаборатории, выброс плазмы произошел вечером 11 августа на южном полюсе звезды.

На Солнце после примерно двухнедельного перерыва возобновились выбросы гигантских протуберанцев. <…> Вчера, 11 августа, вблизи южного полюса Солнца был зарегистрирован новый крупный объект, наблюдавшийся между 21 и 24 часами по московскому времени, — говорится в сообщении.

В лаборатории отметили, что крупное скопление солнечного волокна пролетело в стороне от Земли. Однако ученые подчеркнули, что протуберанцы бьют «хотя и редко, но метко».

В случае попадания по планете именно они вызывают самые сильные бури высших геомагнитных уровней. <…> На неделе возможны новые события такого рода. Следите за сообщениями, — заключили ученые.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИ РАН Мария Абунина заявляла, что магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения. По ее словам, исследований, доказывающих, что космическая погода может отразиться на состоянии человека, не существует.
