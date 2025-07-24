В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека Специалист РАН Абунина: магнитные бури влияют на человека через самовнушение

Магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения, заявила в эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (ИЗМИРАН) Мария Абунина. По ее словам, однако исследований, доказывающих, что космическая погода не может отразиться на состоянии человека, нет.

Влияние на здоровье скорее оказывает именно солнечная активность как стрессовый фактор, как любой другой стрессовый фактор <…> Средства массовой информации говорят: «случилась вспышка, будет буря». И человек начинает себя накручивать, — заявила Абунина.

Ранее биотехнолог Мария Золотарева заявила, что дождь может негативно повлиять на психоэмоциональное состояние человека, вызвав у него вялость, раздражительность и депрессивное настроение. По ее словам, это связано со снижением выработки витамина D и серотонина из-за долгого отсутствия солнца.