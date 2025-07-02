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02 июля 2025 в 17:38

Стало известно о негативном влиянии дождя на психику

Биотехнолог Золотарева заявила, что дождь может вызвать у человека вялость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь может негативно повлиять на психоэмоциональное состояние человека, вызвав у него вялость, раздражительность и депрессивное настроение, заявила RT биотехнолог Мария Золотарева. По ее словам, это связано со снижением выработки витамина D и серотонина из-за долгого отсутствия солнца.

Особенно чувствительны к таким изменениям люди с метеозависимостью, у которых на фоне перепадов атмосферного давления могут возникать головные боли и скачки артериального давления, — уточнила Золотарева.

Она также добавила, что дожди, в особенности затяжные, создают отличные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Среди них плесневелые и дрожжевые грибы, а также гнилостные бактерии.

Инфекционист Марият Мухина ранее заявила, что на территории Центральной России из-за дождей активизировались сальмонелла, пневмококк, стафилококк золотистый, кишечная палочка и стрептококк группы А. Кроме того, непогода спровоцировала пробуждение клостридии диффициле, менингококка и микобактерии туберкулеза.

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