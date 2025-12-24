Магнитные бури сегодня, 24 декабря: что завтра, бессонница, боли в суставах

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 24 декабря 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как легче перенести бурю?

Будут ли магнитные бури 24 и 25 декабря

В среду, 24 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, возможны геомагнитные возмущения: модель ожидала фиксацию Кр-индекса в районе четырех-пяти единиц с 00:00 до 15:00 мск. Онлайн-график демонстрирует, что показатель ведет себя близко к прогнозируемому значению.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 34%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 26%. Прогноз на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3,67)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,1.

В пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что на Землю продолжает воздействовать корональная дыра на Солнце. Умеренный уровень геомагнитных возмущений объясняется низкими значениями напряженности межпланетного магнитного поля, пояснили ученые.

«Так как признаков снижения скорости ветра не наблюдается, то как минимум на текущем (возмущенном) уровне геомагнитная активность продержится еще одни-двое суток, возможно, дольше», — добавили астрономы.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 24 декабря, ожидается магнитная буря силой три балла.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В четверг, 25 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 26%. Кр-индекс в начале суток будет в районе пяти единиц, а затем установится в районе трех-четырех.

Какие рекорды побили магнитные бури в 2025 году

Число дней с магнитными бурями в 2025 году стало максимальным за 10 лет. Общее число геомагнитно-возмущенных дней достигло 20-летнего максимума, отметили астрономы ИКИ РАН.

«За прошедшие с начала года 358 дней магнитные бури наблюдались в 69 случаях против 44 случаев в 2024 году. Еще более значительным оказался рост общего числа дней с геомагнитными возмущениями, в которые индекс Kp достигал значения четыре и выше (желтый и красный уровень). Таких оказалось 164 против 94, то есть на 75% больше», — пояснили ученые.

Сравнимые и большие значения по числу дней с магнитными бурями последний раз достигались в 2015 (79 случаев) и 2016 (69 случаев) году. При этом значение 2016 года, считают астрономы, почти наверняка будет перекрыто за оставшуюся неделю года: на Землю продолжает действовать крупная корональная дыра, и необходимая буря может произойти уже сегодня, 24 декабря. По общему числу геомагнитно-возмущенных дней последний раз более высокие значения (169 дней) наблюдались только в 2005 году, то есть 20 лет назад.

«Основным фактором, повлиявшим на рост числа бурь, стало необычно большое число корональных дыр на Солнце, массовое формирование которых началось уже в первые месяцы года», — объяснили в ИКИ РАН.

Как легче перенести бурю

Наиболее часто встречающийся симптом во время магнитных бурь — головная боль, также возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, пишет my-calend.

«Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — добавил портал.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Для улучшения самочувствия в период магнитной бури следует отказаться от вредных привычек, заявила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова.

«В том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — сказала Пивоварова.

Терапевт добавила, что не следует забывать о приеме поливитаминных комплексов, но самолечением заниматься нельзя — даже подобные добавки должен назначать врач.

В период повышенной геомагнитной активности стоит отказаться от сильных физических нагрузок и следить за давлением, заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Что касается действия электромагнитных волн, это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — сказал Онищенко.

