15 октября 2025 в 13:51

Астроном раскрыл последствия столкновения Земли с солнечным протуберанцем

Астроном Эйсмонт: удар протуберанца по атмосфере приведет к магнитным бурям

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Возможный удар солнечного протуберанца по земной атмосфере приведет к магнитным бурям, заявил астроном, сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, переданным ОТР, это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Выброшенная плазма повстречалась бы с магнитным полем Земли, на Земле начались бы серьезные магнитные бури со всеми вытекающими последствиями. Но то, что прежде всего интересует нас здесь, находящихся на Земле — как это повлияет на состояние здоровья. Есть люди, которые чувствительны к этому. На их самочувствии это может проявиться, — предупредил Эйсмонт.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что магнитные бури способны негативно влиять на людей, страдающих хроническими болезнями. Специалист уточнил, что геомагнитные возмущения представляют собой естественный природный процесс и не связаны с опасной радиацией. Для здоровых лиц эти явления практически незаметны и могут проявляться только незначительной сонливостью.

