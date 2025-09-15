Врач ответил, кому стоит опасаться обрушившейся на Землю магнитной бури

Обрушившиеся на Землю магнитные бури могут навредить людям с хроническими заболеваниями, заявил NEWS.ru врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, геомагнитные возмущения являются естественной частью природной среды и не несут в себе опасное излучение.

Магнитные бури — это часть природы. От них нет такого воздействия, как от излучения. Для кого-то дни возмущений пройдут с ощущением, что все дается тяжело. Если говорить о людях с хроническими заболеваниями, то нужно подбирать им терапию на нормальном фоне. Допустим, мы говорим о том, что у человека температура в норме. Когда происходит изменение фона, организм подстраивается и меняется фон внутри. Однако ничего серьезного, что могло бы вызвать у человека сильные изменения в состоянии здоровья, не происходит, — пояснил Кондрахин.

Он добавил, что для здорового человека геомагнитные возмущения проходят практически незаметно. По словам врача, они могут выражаться лишь в легкой сонливости.

Ранее стало известно, что на Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря. По словам ученых из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, уровень геомагнитных возмущений близок к G3. Они отметили, что буря происходит на фоне увеличения скорости солнечного ветра.