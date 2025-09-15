Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 09:05

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря, заявили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По словам ученых, уровень геомагнитных возмущений близок к G3. В РАН отметили, что буря происходит на фоне увеличения скорости солнечного ветра.

На Земле наблюдается сильная магнитная буря уровня, близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра, — говорится в сообщении.

Ученые пояснили, что Земля попала в зону действия крупной корональной дыры, при этом геомагнитная обстановка будет ухудшаться в течение четырех — шести дней. Тем не менее необязательно в этот период произойдут магнитные бури.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что скоро на Землю могут обрушиться магнитные бури второго и третьего уровней по пятибалльной шкале. Как объяснили ученые, мощные магнитные бури вызваны появлением на видимой стороне Солнца крупной экваториальной корональной дыры. Они также отметили, что сентябрь в этом году в целом характеризуется необычно высокой геомагнитной активностью.

